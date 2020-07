Diletta Leotta e Scardina, è finita: la conferma. Lei fa festa con Ibrahimovic (Di martedì 21 luglio 2020) A spiegare che è stata scritta la parola fine sulla love story di Diletta Leotta e Daniele Scardina, in arte King Toretto, è il magazine Chi (in edicola da domani mercoledì 22 luglio). Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, i rumors degli ultimi giorni, che hanno parlato di una forte crisi in corso nella … L'articolo Diletta Leotta e Scardina, è finita: la conferma. Lei fa festa con Ibrahimovic proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

