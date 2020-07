D’Aversa: “Siamo arrabbiati per gli ultimi risultati. La quarantena non è un alibi “ (Di martedì 21 luglio 2020) Il tecnico del Parma, D’Aversa, ha parlato ai microfoni ufficiali del club alla vigilia della sfida contro il Napqoli. Ecco le sue parole: “Quello che ho detto ai ragazzi è che sicuramente non si può essere contenti del momento anzi, bisogna essere incazzati per gli ultimi risultati. Ho prospettato loro la partita di domenica contro la Sampdoria dove loro stessi sono stati in grado di giocare uno dei primi tempi più belli da quando alleno e allo stesso tempo, nel secondo, sciogliersi nelle difficoltà e giocare in maniera impaurita. Questo non deve accadere. Quello che ho cercato di far prevalere sul loro pensiero è che tutti ci sentiamo un po’ demoralizzati in questo momento ma devo dar loro delle certezze e fare le cose con la fiducia, dunque farli ragionare più sulle cose positive che su ... Leggi su alfredopedulla

