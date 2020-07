Conte: "L'Inter merita di stare sempre tra le prime quattro. Con il trequartista siamo più imprevedibili" (Di martedì 21 luglio 2020) Dopo il pareggio contro la Roma, l'Inter di Antonio Conte affronterà la Fiorentina nella 35ª giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro ha parlato alla vigilia del match analizzando la situazione del club e gli avversari. Il mister Interista ha parlato ai microfoni di Inter TV, il canale tematico della società nerazzurra. Queste le sue parole. "Una delle cose più importante è senza dubbio la presenza dell'Inter tra le prime quattro posizioni in classifica dall'inizio alla fine del campionato.... Leggi su 90min

riotta : 'Alla fine, chi prende uno schiaffo è sempre l' @Inter . Strano... Non potete non vedere quello che è accaduto'. Ca… - Inter : ?? | FORMAZIONE #RomaInter, questi gli 1?1? di partenza scelti da Antonio Conte! ?? #FORZAINTER ???????? - tancredipalmeri : La parole di maggior interismo mai dette finora da Conte: “Nel momento di difficoltà se devono tirare uno schiaffo… - pccpla : RT @cmdotcom: #Inter, #Conte: 'La #Juve ha vinto lo scudetto, è la migliore in Italia ed è giusto copiarli per migliorare. Turnover con la… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: INTER - Conte: 'Quest'anno abbiamo conquistato un posto in Champions in anticipo' -