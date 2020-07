Commissioni bancomat, credito di imposta per i piccoli esercenti (Di martedì 21 luglio 2020) ”Dal primo luglio i piccoli esercenti beneficiano di un credito di imposta del 30% delle Commissioni applicate ai pagamenti #cashless. Sosteniamo con convinzione la modernizzazione del Paese con #pagamentielettronici efficienti, tracciabili, sicuri”. Lo ricorda il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, su Twitter. Il tweet del ministro è accompagnato da delle slide che ricordano le caratteristiche del credito d’imposta per le Commissioni bancarie. Di cosa si tratta Un credito d’imposta per le Commissioni pagate dai piccoli esercenti pari al 30% delle Commissioni addebitate per le transazioni fatte con carte di ... Leggi su quifinanza

Dal primo luglio i piccoli esercenti beneficiano di un credito di imposta del 30% delle commissioni applicate ai pagamenti #cashless. Sosteniamo con convinzione la modernizzazione del Paese con ...

