Cava de’Tirreni: il sindaco conferma due casi di Covid (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de Tirreni (Sa) – Sono due i nuovi casi positivi al Covid 19 nella città di Cava de’Tirreni. Un caso, in verità, riguarda un cittadino di Baronissi, ricoverato nel presidio ospedaliero di Cava che sarà gestito dalla ASL competente. Il secondo caso, riguarda una residente a Cava, di nazionalità ucraina, che ha avuto un contatto diretto con il focolaio della zona “Carmine” di Salerno. Tutti i protocolli sono stati attivati e le persone hanno sintomi lievi. In seguito all’arrivo di persone da diversi Paesi, sono diventate 14 le persone in sorveglianza attiva. A darne conferma nella tarda serata di ieri, lunedì 20 luglio, il sindaco Vincenzo ... Leggi su anteprima24

