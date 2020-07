Azzolina, scuola settembre: «Così come la gente va in spiaggia, si ritornerà tra i banchi» (Di martedì 21 luglio 2020) «A settembre si ritorna a scuola. Punto. basta toni apocalittici. Così come la gente va in spiaggia, torna in discoteca, così si ritornerà tra i banchi. Le soluzioni per la riapertura si trovano. Molte scuole della Lombardia sono già pronte, altre lo saranno a breve. Le famiglie stiano tranquille, a settembre riporteremo tutti a scuola», così la ministra dell’Istruzione Azzolina ospite a “Zapping” su Radio1. La politica 37enne ha voluto poi difendersi dalle critiche ricevute: «Fare il ministro dell’Istruzione in questo Paese è sempre stato un compito arduo per tutti. Farlo ai tempi del coronavirus è sicuramente molto complesso. Nei ... Leggi su urbanpost

