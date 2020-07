Videogiochi in uscita 20-24 Luglio 2020 su PC,Mac,PS4,Xbox One e Switch (Di lunedì 20 luglio 2020) Luglio sta volgendo al termine, scopriamo insieme quali sono le uscite PC e Console nella penultima settimana del mese, riportandovi come sempre a seguire i titoli e le rispettive piattaforma da oggi e fino al 24 Luglio. Lunedì 20 Luglio La settimana inizia lentamente con l’uscita di titoli probabilmente a voi sconosciuti, indie per lo più, tra le poche uscite odierne vi consigliamo Work Trip. Sol Divide Sword of Darkness PCMighty Fling PC, MacElliot PCWork Trip PCAngkor Celebrations PC, MacGel-Tank PCKalidazkoph PCMartedì 21 Luglio Nella giornata odierna trovano posto Rock of Ages III, Panzer Paladin per gli amanti del 2D vecchia scuola, Rainswept e GolfTopia. Panzer Paladin Switch, PCLiquid Sunshine Xbox One, PC, ... Leggi su gamerbrain

Inizia una nuova settimana e come di consueto è arrivato il momento di dare uno sguardo approfondito alle novità in arrivo nei prossimi sette giorni su PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e G ...

L'abbonamento Xbox Live Gold offre una serie di vantaggi per i sottoscrittori: accesso alle modalità di gioco online, giochi gratuiti mensili e sconti ... produzione (resta a catalogo Xbox One S). È ...

