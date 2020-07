Venezia, Leone d'oro alla carriera a Ann Hui e Tilda Swinton (Di lunedì 20 luglio 2020) ANSA, - Venezia, 20 LUG - Sono stati attribuiti alla regista Ann Hui e all'attrice Tilda Swinton i Leoni d'oro alla carriera della 77/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, 2-12 ... Leggi su corrieredellosport

Tilda Swinton ha spiegato di essere affezionata al festival dal almeno tre decenni: «Sarà per me una vera gioia venire a Venezia, - ha detto - soprattutto quest’anno, per celebrare l’immortale arte ...

(ANSA) - VENEZIA, 20 LUG - Sono stati attribuiti alla regista Ann Hui e all'attrice Tilda Swinton i Leoni d'oro alla carriera della 77/a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia (2-12 s ...

