Trova l’ex a letto con un altro e si lancia dal sesto piano

Una tragedia si è consumata in via Giulia a Trieste. Un giovane del posto di 29 anni, Daniel Ronconi, è precipitato dal balcone di un appartamento in cui abitano la ex fidanzata e la figlia di tre anni. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, è caduto dal sesto piano, da un'altezza di circa venti metri, ed è morto praticamente sul colpo. Pochi istanti prima del dramma – secondo la ricostruzione dei quotidiani locali – Ronconi aveva Trovato in casa della ex compagna un altro uomo. Da quanto si è appreso, ci sarebbe stata prima una lite e poi la tragedia. Quello che è accaduto con esattezza nella casa di Trieste è attualmente oggetto di indagini, la Procura intanto ha chiesto l'autopsia sul corpo del ragazzo.

