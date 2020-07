Stamperia di Govone, Chiara Gribaudo, Pd, presenta un'interrogazione alla Camera (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA «Ho presentato un'interrogazione in Commissione lavoro alla Camera perché i 151 lavoratori della Stamperia di Govone non possono essere abbandonati dal gruppo Miroglio dopo anni di lavoro». La ... Leggi su gazzettadalba

PDPiemonte : @chiaragribaudo @Deputatipd Ho presentato un'interrogazione in Commissione Lavoro alla Camera, perché i 151 lavorat… - Agenparl : CS_Stamperia di Govone, Gribaudo presenta interrogazione alla Camera - - mffashion_com : Miroglio textile chiude la Stamperia di Govone - Zipnews : 'Alba e Asti insieme per sostenere i lavoratori Miroglio dopo la chiusura della stamperia di Govone' #zipnews - lanzillottaserg : I sindaci di Alba e Asti insieme per sostenere i 151 lavoratori Miroglio dopo la chiusura della Stamperia di Govone… -