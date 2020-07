Sprint Roma in Borsa: il titolo chiude a +9,6% (Di lunedì 20 luglio 2020) Rally della Roma in Borsa, spinto dalle voci sulla nuova offerta di Dan Friedkin a James Pallotta per acquistare il club giallorosso. Le azioni giallorosse sono scattate in positivo fin dalla prima mattinata, superando quota 0,5 euro per azione a livelli che non venivano toccati dallo scorso marzo. Nel dettaglio, il titolo giallorosso ha chiuso … L'articolo Sprint Roma in Borsa: il titolo chiude a +9,6% è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Sprint Roma in Borsa: il titolo chiude a +9,6%: Rally della Roma in Borsa, spinto dalle voci sull… - CalcioFinanza : Sprint Roma in Borsa: il titolo chiude a +9,6% spinto dalle nuove voci su Friedkin - siamo_la_Roma : ??? Lo sprint di #Friedkin ?? Nella notte tra il 16 e il 17 luglio presentata l'ultima offerta a #Pallotta ?? 10 gi… - forzaroma : #Friedkin, sprint a tutto cash. Dieci giorni per accettare l’offerta finale da 490 milioni #ASRoma - Roma_sprint : In libreria: “Michele #Emiliano, l’ultimo re di #Puglia” -

Ultime Notizie dalla rete : Sprint Roma Sprint Roma in Borsa: il titolo chiude a +9,6% Calcio e Finanza Sprint Roma in Borsa: il titolo chiude a +9,6%

Rally della Roma in Borsa, spinto dalle voci sulla nuova offerta di Dan Friedkin a James Pallotta per acquistare il club giallorosso. Le azioni giallorosse sono scattate in positivo fin dalla prima ...

Calendario Roma, il confronto con Milan e Napoli

La Roma si prepara al rush finale di campionato con l’obiettivo di mantenere il quinto posto ed evitare così i preliminari di Europa League. Ma non sarà certo semplice per l’undici di Fonseca tenere a ...

Rally della Roma in Borsa, spinto dalle voci sulla nuova offerta di Dan Friedkin a James Pallotta per acquistare il club giallorosso. Le azioni giallorosse sono scattate in positivo fin dalla prima ...La Roma si prepara al rush finale di campionato con l’obiettivo di mantenere il quinto posto ed evitare così i preliminari di Europa League. Ma non sarà certo semplice per l’undici di Fonseca tenere a ...