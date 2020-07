Si tratta ancora sul Recovery Fund, il Consiglio Ue riprende alle 16 (Di lunedì 20 luglio 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Dopo una maratona notturna di incontri al vertice Ue di Bruxelles non c'è ancora l'accordo su Recovery Fund e bilancio pluriennale. La plenaria del Consiglio Europeo è stata riconvocata alle 16 di lunedì 20 luglio, come annuncia su Twitter Barend Leyts, portavoce del presidente del Consiglio Ue, Charles Michel.(ITALPRESS). Leggi su iltempo

