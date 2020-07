Serie A 2019/2020: rigori a favore e contro, la classifica (Di lunedì 20 luglio 2020) Al via la Serie A 2019/2020 e come di consueto riuscire a conquistare diversi calci di rigore può aiutare a risolvere delle partite altrimenti bloccate. Andiamo dunque a scoprire la classifica aggiornata in tempo reale con tutti i rigori assegnati a favore delle venti squadre del massimo campionato e contro. Lo scorso anno fu la Sampdoria a beneficiare del maggior numero di tiri dal dischetto (11, nove trasformati), mentre a subirne di più è stato il Cagliari (10, otto trasformati, a quota otto con otto tentativi subiti ci sono anche Parma e Sampdoria). Ecco la classifica, aggiornata in tempo reale, dei calci di rigore assegnati nella stagione 2019/2020 (tra parentesi i penalty ... Leggi su sportface

juventusfc : KICK-OFF |??| Fischio d'inizio all'Allianz Stadium! Tutti con i ragazzi, #FinoAllaFine ?? Live Match su… - Eurosport_IT : Romelu Lukaku meglio di CR7, Ronaldo e Shevchenko: nessuno segna come lui in trasferta al primo anno in Serie A??? ?… - tancredipalmeri : L’ultimo minuto riassume perfettamente la Serie A 2019-20 - genovesergio76 : Eurosport : Berlusconi bacchetta i dirigenti del Milan: 'Che errore cedere Suso. Con me non sarebbe successo' - - genovesergio76 : Eurosport : De Zerbi: 'Europa? Ci proviamo, ma il Milan è in forma. Il Sassuolo farà una grande partita' - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2019 Serie A 2019/20: dove vedere le partite della 35^ giornata in tv Calcio d'Angolo MOVIOLA – Juventus-Lazio: Bastos con il braccio, Orsato dà rigore al Var VIDEO

Bastano pochi minuti di gioco in questo secondo tempo per accendere le polemiche. Nel big match Juventus-Lazio, posticipo della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i padron ...

LIVE JUVENTUS - LAZIO 2-0 SERIE A 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Juventus - Lazio è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie A 2019/2020. La partita è in programma il giorno 20 luglio alle ore 21:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro d ...

Bastano pochi minuti di gioco in questo secondo tempo per accendere le polemiche. Nel big match Juventus-Lazio, posticipo della trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, i padron ...Juventus - Lazio è valevole per la giornata numero 34 del campionato di Serie A 2019/2020. La partita è in programma il giorno 20 luglio alle ore 21:45 allo stadio Allianz Stadium di Torino. Arbitro d ...