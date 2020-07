Scuola, Azzolina: "Siamo pronti da due settimane, stiamo aspettando i sindacati" (Di lunedì 20 luglio 2020) La Ministra dell'istruzione Lucia Azzolina torna a confermare la riapertura delle scuole il prossimo 14 settembre, mettendo quindi a tacere le indiscrezioni degli ultimi giorni e sottolineando quello che troppo spesso si tende a dimenticare: dopo anni di tagli, è estremamente difficile sistemare tutto in poche settimane.Nel corso di un'intervista a La Nazione, Azzolina ha spiegato:stiamo facendo ordine in un sistema che viene da anni di tagli e che ogni settembre affronta problemi. Attribuirli a questo governo, ‘supplentite’ compresa, sarebbe un falso: sono anni che non si fanno più concorsi, se non assumi le supplenze crescono. Noi ereditiamo anni di mancati concorsi, per questo abbiamo messo a bando 78mila posti.In attesa di quei posti, però, è stato messo in piedi il ... Leggi su blogo

6000sardine : La Ministra #Azzolina ha fatto una nuova proposta per la #scuola Gli studenti universitari iscritti al terzo, quar… - CottarelliCPI : La Ministra Azzolina è stata giustamente criticata per aver saltato la coda in aeroporto. Ma, parlando di salti, so… - forza_italia : Rivolta degli insegnanti contro la Azzolina. Il ritorno a scuola è un'odissea senza fine. - guig73 : RT @benq_antonio: La preside :'Ma io posso prendere decisioni su un post di Facebook che ha fatto #Azzolina?' Scuola completamente allo sba… - zazoomblog : Scuola Azzolina: materne a settembre più organico - #Scuola #Azzolina: #materne #settembre -