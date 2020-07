Sasso contro auto sulla superstrada: tragedia sfiorata a Nembro (Di lunedì 20 luglio 2020) Gabriele Laganà Il grave episodio è avvenuto sulla superstrada della Val Seriana all'altezza di Nembro. sulla vettura colpita dal Sasso viaggiava una giovane coppia con il figlio di 3 mesi Lanciare un Sasso contro auto in movimento è uno sconcertante e criminale "passatempo" non del tutto estirpato. Questa volta ignote mani hanno agito sulla superstrada della Val Seriana, all'altezza di Nembro, nel tratto che la porta alla galleria di Montenegrone, in un punto in cui non vi sono telecamere di videosorveglianza. A pagarne le conseguenze di un gesto folle è stata una giovane coppia che, con il loro bambino di 3 mesi, viaggiavano in direzione Seriate a bordo di ... Leggi su ilgiornale

Massimo65755300 : Clandestino tira sasso in faccia a donna bianca: “non generalizziamo”. Italiano tira uovo contro atleta nera: “razzismo!” - giovanni101255 : RT @CesareSacchetti: 2 anni fa, l'intero circo mediatico gridò al razzismo per un uovo in faccia a Daisy Okasue. Alice ha preso un sasso in… - JcpTrf : @BarbieXanax Molto spesso questa gente non è in grado nemmeno di elencarti un'opera esposta agli Uffizi pero' si se… - marinodellupo : @mau13_mau @doluccia16 Se ci mettessimo a protestare noi tirando un sasso a testa contro le sedi del PD ogni sede d… - FabbbioGiallo : Ho dormito come un sasso. Praticamente mi sento come se mi avessero lanciato da un cavalcavia contro il parabrezza di un auto in corsa. -