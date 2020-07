Ricordando Chester Bennington: le canzoni più famose dei Linkin Park a partire dal miliardo di view di In The End (Di lunedì 20 luglio 2020) 20 anni fa usciva Hybrid Theory. Era il 2000, erano gli anni in cui era di gran moda un genere definito da alcuni nu metal, in cui si affiancavano elementi del metal ad elementi rap. Altri lo definivano crossover. Per certo, è un genere che ha segnato un’epoca (l’inizio degli anni 2000) e i Linkin Park, gruppo formatosi a Los Angeles nel 1996, erano tra i principali esponenti di questo genere ibrido. Ibrido – e per questo Hybrid Theory era un titolo perfetto per il loro primo album. Un album che ha fatto la storia: il disco ha venduto oltre 27 milioni di copie in tutto il mondo, diventando il disco di inediti più venduto degli anni duemila (oltre che il 78esimo della storia). 3 anni fa, invece, ci lasciava la voce del gruppo dal 1999, Chester Bennington. Si ... Leggi su nonsolo.tv

BesTAcc0uNtEveR : Sono a lavoro e ho iniziato a pensare a Chester e sto piangendo a caso ricordando quanto ho pianto 3 anni fa speran… -

1A tre anni dalla morte di Chester Bennington, il web ricorda il cantante dei Linkin Park. Ecco i messaggi più belli sui social Era il 20 luglio 2017 quando il mondo veniva sconvolto dalla morte di ...

