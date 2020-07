Riccione, 17enne positiva al Covid, 40 amici in isolamento: “Erano stati in una discoteca della Riviera” (Di lunedì 20 luglio 2020) positiva al Coronavirus: 40 amici in quarantena, erano stati in discoteca insieme Paura nella Riviera romagnola dove una ragazza di 17 anni è risultata positiva al Coronavirus, costringendo 40 amici, con alcuni dei quali era anche stata insieme in discoteca, a mettersi in quarantena per i prossimi 14 giorni. Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, la giovane, residente a Modena, è arrivata a Riccione all’inizio della scorsa settimana insieme ad alcuni amici per una vacanza. Poco dopo il suo arrivo, ha accusato un forte dolore alle orecchie e si è recata al pronto soccorso dell’ospedale Infermi di Rimini, dove è stata sottoposta a tampone che, come detto, ... Leggi su tpi

