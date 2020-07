Remy… in barca: lo spettro di vecchi problemi e l’Italia lo stoppa (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “E’ stato un piacere conoscerci“. Molto probabilmente si chiuderà così la breve, brevissima esperienza italiana di Loic Remy. L’arrivo in Italia, i controlli medici, la visita a Benevento e il primo contatto con staff tecnico e futuri compagni. Istantanee delle ultime due settimane di quello che sembrava essere il primo colpo della Strega dopo la promozione aritmetica in serie A. Nell’organico 2020/21 dei giallorossi, invece, il nome del francese difficilmente comparirà. Si era affrettato a salutare tutti l’ex Lille, rispedendo al mittente l’offerta di rinnovo del club francese. Ad attenderlo c’erano l’Italia e il triennale messo sul tavolo dal presidente Oreste Vigorito. Tutto fatto, anzi no. Una situazione già vissuta in passato da Remy e tornata beffardamente ... Leggi su anteprima24

Antonio28725027 : @CiroIsidoro @enzogoku69 Confermi che in realtà la squadra campana che prenderà Osimhen è il Benevento che con Remy… - FrancescoBonia1 : RT @Federico_FR24: Sento i nomi di Remy, Schurrle e Gervinho per il Benevento del prossimo anno, che se si presenta pure con la divisa zarr… - grecben : RT @Federico_FR24: Sento i nomi di Remy, Schurrle e Gervinho per il Benevento del prossimo anno, che se si presenta pure con la divisa zarr… - Federico_FR24 : Sento i nomi di Remy, Schurrle e Gervinho per il Benevento del prossimo anno, che se si presenta pure con la divisa… -

