Recovery Fund, verso l'accordo: la proposta di Michel piacerebbe anche ai "frugali" (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel ha inviato alle delegazioni nazionali una proposta di compromesso che prevede per il Recovery Fund un ammontare complessivo di 750 miliardi di euro, di cui 390 di sussidi (quindi dati ai Paesi a fondo perduto) e 360 di prestiti. Facendo i calcoli sulla base di questa proposta all'Italia spetterebbero 209 miliardi, di questi 82 sarebbero a fondo perduto e 127 di prestiti. Se questa cifra venisse confermata sarebbe l'Italia otterrebbe una somma superiore a quella della proposta iniziale della Commissione che era di 173 miliardi.Charles Michel ha spiegato che "i negoziati sono stati molto difficili" e ha aggiunto:"So che gli ultimi passi sono molto difficili ma sono fiducioso, e anche se ci sono delle ... Leggi su blogo

