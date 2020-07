Programma Ravello Festival 2020: Sabato 25 luglio omaggio a Ennio Morricone (Di lunedì 20 luglio 2020) Il Programma Ravello Festival 2020 con Muti, Gergiev, Cecilia Bartoli, Martha Argerich, Gatti e l’omaggio a Ennio Morricone che inaugurerà la rassegna Sabato 25 luglio. E’ senza dubbio una delle notizie più belle di quest’oggi, quando al Palazzo della Regione di Napoli è stato annunciato dal Governatore De Luca, il nuovo Programma del Ravello Festival … Leggi su 2anews

Milano, 20 lug. (askanews) - Sar un concerto dedicato ad Ennio Morricone da ascoltare ad occhi chiusi, come lo stesso maestro suggeriva spesso, quello che il Ravello Festival propone nella serata inau ...