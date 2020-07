Ponte di Genova, al via il collaudo. Ma il ponte non sarebbe a norma (Di lunedì 20 luglio 2020) A oltre 700 giorni dal crollo del Morandi, che è avvenuto il 14 agosto 2018 e ha causato 43 vittime, è iniziata la fase del collaudo del nuovo ponte di Genova. Nel pomeriggio di ieri, a 13 mesi dall’inizio dei lavori realizzati da Webuild e Fincantieri, sulla struttura, sono saliti contemporaneamente 56 tir da 44 tonnellate ciascuno previsti per le prove statiche: sul ponte sul Polcevera sono state caricate ben 2.500 tonnellate. «Questo cantiere non si è mai fermato, neanche durante l’emergenza covid», ha spiegato il presidente della Regione Giovanni Toti, «e grazie al lavoro incessante di tanti è diventato il simbolo dell’Italia che può e deve realizzare i suoi obiettivi». Leggi su vanityfair

davidealgebris : Ponte Morandi costruito 50 anni fa limite 110 Km. Nuovo Ponte Genova limite 70km. Quando gli idioti gestiscono… - GiovanniToti : Manca davvero poco ormai... sul ponte di #Genova questa mattina sono iniziate le prime prove di collaudo, che andra… - Corriere : Il nuovo Ponte di Genova è fuori norma, limite velocità a 70 orari - fabrizios79 : RT @segnanti: Genova, luglio 2020. Gli entusiasti autisti dei 56 tir da 44 tonnellate si apprestano a fare il collaudo del nuovo ponte. #… - Angela23763271 : RT @sole24ore: Ponte Genova, per il commissario è a norma. Ma i fatti dicono il contrario -