Morte operai, Ugl: rafforzare controlli e cultura sicurezza (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – “L’UGL esprime il suo cordoglio alla famiglia dei due operai di 29 e 53 anni deceduti in un cantiere edile a Roma dopo una caduta di oltre 20 metri. Auspico che la magistratura chiarisca le dinamiche dell’accaduto e faccia piena luce su questa gravissima vicenda. Un ennesimo, tragico incidente mortale che addolora e indigna per la facilita’ con cui si continua a morire sul lavoro. Occorre intervenire rafforzando i controlli, la cultura della sicurezza e la formazione dei lavoratori, soprattutto nei settori dove il rischio infortuni e’ piu’ elevato. L’UGL e’ in tour con la manifestazione ‘Lavorare per vivere’ volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle morti bianche. Basta stragi sul lavoro!”. Lo ha dichiarato Armando ... Leggi su romadailynews

CislPiemonte : RT @FurlanAnnamaria: Agghiacciante la morte di due operai oggi in un cantiere a #Roma. È una interminabile scia di sangue e di vite stronca… - ferdina60788217 : RT @FurlanAnnamaria: Agghiacciante la morte di due operai oggi in un cantiere a #Roma. È una interminabile scia di sangue e di vite stronca… - ATafaria : RT @FurlanAnnamaria: Agghiacciante la morte di due operai oggi in un cantiere a #Roma. È una interminabile scia di sangue e di vite stronca… - crirag : RT @FurlanAnnamaria: Agghiacciante la morte di due operai oggi in un cantiere a #Roma. È una interminabile scia di sangue e di vite stronca… - LiguriaCisl : RT @FurlanAnnamaria: Agghiacciante la morte di due operai oggi in un cantiere a #Roma. È una interminabile scia di sangue e di vite stronca… -