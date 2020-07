Messi nella storia: settimo Pichichi e record di assist (Di lunedì 20 luglio 2020) Per sette volte nella sua carriera Lionel Messi ha segnato più gol di chiunque altro: quest’anno la Pulce ha superato anche il miglior score di sempre nella classifica assist E’ un Barca non ancora pronto a un dopo Messi: il fuoriclasse argentino ha dimostrato anche quest’anno di essere imprescindibile al funzionamento del calcio blaugrana, battendo record su record e partecipando al 53% delle azioni da gol dei catalani. Grazie alle 25 reti messe a segno nella Liga 2019/2020, Lionel Messi ha guadagnato per la settima volta in carriera il titolo di Pichichi del campionato, destinato al miglior marcatore del campionato spagnolo. Superato nella speciale classifica dei cannonieri ... Leggi su zon

