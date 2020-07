Mentre Pd e M5S si suicidano, il centrodestra a guida Salvini è un pericolo (Di lunedì 20 luglio 2020) Qualunque questione, anche relativamente minore come per esempio le vicende riguardanti le prossime elezioni regionali, per non correre il rischio di non cadere nell’inconsapevolezza deve essere per forza preceduta da un breve promemoria. Infatti nello sfondo esistono due grandi questioni: la prima è che nel mondo il Coronavirus è tuttora in corso e ciò continua a porre dei problemi anche all’Italia, anche se la tendenza di molti è quella di rimuovere la questione (esemplare in questa come in altre vicende l’atteggiamento incosciente di Salvini). In secondo luogo in Europa è in atto una partita decisiva, l’Italia ha un bisogno fondamentale di tutti quei fondi che però deve saper spendere non certo in altre versione dei bonus di 80 euro o di quota 100, ma per l’industria, la sanità, il ... Leggi su huffingtonpost

raffaellapaita : Il candidato in #Liguria di PD e M5S ha dichiarato che la #Gronda è un tema “da approfondire”. Cioè ricominciamo da… - ricpuglisi : Rammento altresì che i prepensionamenti di #Quota100 erano in 'quota Lega', mentre il reddito di cittadinanza era i… - M5S_Europa : Mentre #Salvini è al #Papeete tra selfie e bagni in piscina, #Conte è al lavoro per mettere in sicurezza il futuro… - CranteP : RT @Lucaaaa01: 'Una vita rubata al panzerotto' .... e intanto mentre il Nostro Presidente Del Consiglio #Conte e l'impegno di tutto il #M5S… - salidaparallela : RT @Lucaaaa01: 'Una vita rubata al panzerotto' .... e intanto mentre il Nostro Presidente Del Consiglio #Conte e l'impegno di tutto il #M5S… -

Ultime Notizie dalla rete : Mentre M5S Mentre Pd e M5S si suicidano, il centrodestra a guida Salvini è un pericolo L'HuffPost Giorgia Meloni, crescono i consensi per Fratelli d’Italia negli ultimi 12 mesi

Sarebbero arrivati una serie di consensi per Fratelli d’Italia e la rivelazione stata fatta da Monitor Italia, nato da una collaborazione avvenuta tra agenzia Dire e istituto tecnè. Negli ultimi dodic ...

Decreto Semplificazioni e Codice dei contratti: la montagna ha partorito il topolino

È dal discorso pronunciato per la richiesta di fiducia nell’estate del 2018 che il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte parla di modifiche al Codice dei contratti per la soluzione dei ...

Sarebbero arrivati una serie di consensi per Fratelli d’Italia e la rivelazione stata fatta da Monitor Italia, nato da una collaborazione avvenuta tra agenzia Dire e istituto tecnè. Negli ultimi dodic ...È dal discorso pronunciato per la richiesta di fiducia nell’estate del 2018 che il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte parla di modifiche al Codice dei contratti per la soluzione dei ...