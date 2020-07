L’osservatorio sul coronavirus in Senato con Salvini, De Donno, Gismondo, Tarro e Bocelli (Di lunedì 20 luglio 2020) L’Osservatorio permanente sulle libertà fondamentali, nella sala della Minerva in Senato, avrà il compito di avviare un dibattito sulla pandemia di coronavirus in Italia, fotografando lo stato dei fatti attraverso una serie di interventi di personalità legate al mondo scientifico, ma anche al mondo della cultura e delle scienze sociali. Il tutto organizzato da Vittorio Sgarbi e Armando Siri. Il primo è stato una delle voci più critiche relativamente alla gestione dell’emergenza coronavirus in Italia. Un incontro il cui orientamento sembra essere già definito dall’elenco dei partecipanti. Per quanto riguarda il mondo scientifico, infatti, ci saranno Giuseppe De Donno, Giulio Tarro, Alberto Zangrillo, Matteo Bassetti e Maria Rita ... Leggi su giornalettismo

