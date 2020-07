La Juve può vincere lo scudetto già giovedì se... (Di lunedì 20 luglio 2020) Le mani sul nono scudetto consecutivo. Grazie alla vittoria contro la Lazio , i bianconeri di Sarri potrebbero festeggiare già nella giornata di giovedì quando si andrà alla Dacia Arena a far visita ... Leggi su corrieredellosport

gODDEnino : La #Juve ha lo scudetto in mano dopo il 2-1 alla Lazio, #Ronaldo con la doppietta fa 30 e lode. Ora può prendersi a… - STEx86 : Orsato che dal monitor vede che può dare il rigore alla Juve e corre tutto felice a dare la buona notizia ai suoi c… - massimo61700856 : La Juve può vincere lo scudetto già giovedì: ecco le possibili combinazioni - Tuttosport - ALIBI_RISTO_PUB : RT @Agato_Agato: Il grosso vantaggio per la juve in champions è che con la partita secca può giocare per il pareggio, ai rigori sono imbatt… - vicce63 : @nina_ju_ È la Juve che non si può vedere. Uno scandalo inimmaginabile. -

Ultime Notizie dalla rete : Juve può