La Juve per lo scudetto, la Lazio per la Champions (Di lunedì 20 luglio 2020) ROMA - Alle 21.45 allo Stadium la Juventus affronta la Lazio a caccia di punti per chiudere la pratica scudetto . Ai biancocelesti invece basterà un pareggio per centrare la qualificazione in ... Leggi su corrieredellosport

forumJuventus : [TS] Juve, possibile sacrifico di Douglas Costa per arrivare a Raul Jimenez ?? - romeoagresti : #Sarri: 'Lasciare da vincente? Io, per quanto mi riguarda, voglio andare avanti con la Juve. Al Chelsea la situazio… - juventusfc : FT | Triplice fischio: al Mapei Stadium finisce 3-3. Per la Juve in gol @2DaniLuiz, @G_Higuain e #AlexSandro.… - Alessandro_Ill : @georgatoss @marifcinter Fai ridere. Intanto per il secondo anno di fila siete fuori alla fase a gironi della Champ… - LaStampa : I bianconeri allo Stadium per riscattarsi e blindare il tricolore: ora può mandare a -8 l’Inter e a -9 l’Atalanta.… -