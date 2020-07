Istanbul Basaksehir campione di Turchia per la prima volta grazie a tanti ex ‘italiani’… (Di lunedì 20 luglio 2020) prima volta per l'Istanbul Basaksehir che si laurea campione di Turchia e festeggia il titolo con 90' d'anticipo. Un successo incredibile per una squadra "giovane" nata solamente nel 1990. grazie a qualche passo falso di troppo delle rivali storiche turche come il Galatasaray, ecco che la formazione allenata dall'ex Inter Okan Buruk si è imposta vincendo il torneo.Istanbul Basaksehir: vittoria grazie agli... 'italiani'caption id="attachment 994561" align="alignnone" width="380" Istanbul Basaksehir (twitter)/captionUn successo che porta la firma di tanti, anzi tantissimi, calciatori che hanno avuto modo di conoscere molto bene anche la Serie A. Da ... Leggi su itasportpress

Un successo che porta la firma di tanti, anzi tantissimi, calciatori che hanno avuto modo di conoscere molto bene anche la Serie A. Da Robinho, storico attaccante ex Milan, passando per il centrocampi ...

Il Basaksehir e lo strapotere di Erdogan

Non del giallo e del rosso scuro del Galatasaray. Non del bianco e del nero delle ‘Aquile’ del Besiktas. Nemmeno del blu marino e del giallo acceso dei ‘Canarini’ del Fenerbahçe. La Turchia del calcio ...

