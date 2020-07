Il sindacato Cub denuncia le carenze di sicurezza per gli operatori dei rifiuti (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Presidio questo pomeriggio del sindacato Flaica Uniti Cub presso la sede dell’Asia in via della Puglie. La protesta del sindacato è diretta contro la gestione, a detta dei promotori, “insensata” del personale, nonché contro le scelte manageriali circa il futuro stesso della società partecipata del comune. Il segretario nazionale Cub, Marcelo Amendola, ha motivato l’azione: “Stiamo denunciando da tempo le condizioni di lavoro degli operatori che riteniamo non siano idonee. Alcuni hanno problemi di salute e non viene valutata la possibilità di individuare una mansione alternativa a quella attuale. Noi riteniamo, invece, che questi operatori dovrebbero svolgere un’attività diversa da quella ... Leggi su anteprima24

Anche stamattina gli operai e i loro rappresentanti sindacali si sono riuniti davanti alla fabbrica ex Alcoa dove hanno parlato i sindacalisti di Fiom, Fsm, Uilm e Cub che hanno avanzato una richiesta ...

C'è una trepida attesa ai cancelli della Sider Alloys a Portovesme, la fabbrica di alluminio ex Alcoa ancora chiusa in attesa che azienda ed Enel sottoscrivano il contratto per la fornitura dell'energ ...

