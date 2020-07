GAZZETTA – “Furia Conte, via libera Juve” (Di lunedì 20 luglio 2020) “Furia Conte, via libera Juve” scrive La GAZZETTA dello Sport in apertura quest’oggi. Una buona Roma stoppa l’Inter sul 2-2 ma Antonio Conte al termine della gara è una furia. Le accuse del tecnico interista: “Noi danneggiati da un calendario folle. E su Lautaro Martinez, in occasione del primo gol della Roma, era fallo”. “Sarri, occasione +8. Contro l’incubo Lazio per ipotecare il titolo. CR7-Ciro a tutto gol”. La Juventus ha in mano il primo match point Scudetto: può andare a +8 sull’Inter a 4 giornate dal termine. Il Napoli, che ha trovato in extremis la vittoria con l’Udinese, ha come obiettivo superare la Roma in graduatoria. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra ... Leggi su calciomercato.napoli

