Frosinone, finisce in Ciociaria la fuga di un pericoloso latitante: bloccato in autostrada (Di lunedì 20 luglio 2020) finisce in provincia di Frosinone la latitanza di un uomo originario della Romania residente in provincia di Salerno. Nello scorso weekend una pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Cassino, durante il servizio di vigilanza autostradale in A/1 ha intimato l’alt ad un autocarro Mercedes Sprinter con targa romena e due persone a bordo. Durante le operazioni di controllo è emerso a carico del conducente un ordine di cattura emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno. Dopo le procedure di identificazione, dalle quali sono emersi a suo carico numerosi precedenti di polizia, il trentacinquenne è stato arrestato e condotto presso il carcere di Aversa, dove sconterà la pena. Frosinone, finisce in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

