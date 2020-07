Enrico Ganni, la misura della classicità tedesca e delle relazioni umane (Di lunedì 20 luglio 2020) La cultura italiana, che volentieri trascura chi la fa crescere senza clamore, deve molto a Enrico Ganni e al lavoro che ha portato avanti per quarant’anni, prima come docente di traduzione dal tedesco alla Scuola Superiore per Interpreti e Traduttori, come curatore di tante opere fondamentali e in parte sconosciute della letteratura tedesca e infine come editor della narrativa straniera all’Einaudi. Gli deve molto perché senza la sua dedizione discreta e assidua non avremmo oggi l’edizione completa delle opere di … Continua L'articolo Enrico Ganni, la misura della classicità tedesca e delle relazioni umane ... Leggi su ilmanifesto

Einaudieditore : Per un malore improvviso oggi è mancato il nostro amico e collega Enrico Ganni, raffinato germanista e traduttore d… - ei_oggero : RT @fguglieri: Un ricordo di Enrico Ganni scritto da Roberto Gilodi. - francobus100 : Editoria in lutto: addio ad Enrico Ganni, storico traduttore Einaudi - tegamini : RT @fguglieri: Un ricordo di Enrico Ganni scritto da Roberto Gilodi. - Filonio : RT @fguglieri: Un ricordo di Enrico Ganni scritto da Roberto Gilodi. -

Ultime Notizie dalla rete : Enrico Ganni Editoria in lutto: addio ad Enrico Ganni, storico traduttore Einaudi Corriere della Sera Editoria in lutto: addio ad Enrico Ganni, storico traduttore Einaudi

TORINO -Il mondo dell’editoria dice addio a Enrico Ganni, conosciuto a Torino come editor della narrativa e saggistica straniera per Einaudi. Fu la sua competenza a permettere la traduzione di molte o ...

TORINO -Il mondo dell’editoria dice addio a Enrico Ganni, conosciuto a Torino come editor della narrativa e saggistica straniera per Einaudi. Fu la sua competenza a permettere la traduzione di molte o ...