Daydreamer - Le ali del sogno trama 21 luglio 2020: è guerra tra Sanem e Polen (Di lunedì 20 luglio 2020) Daydreamer - Le ali del sogno torna martedì 21 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45. La trama anticipa come, per colpa di Aylin, la guerra tra Polen e Sanem sia pronta a esplodere. Daydreamer - Le ali del sogno torna venerdì 17 luglio 2020 su Canale 5 alle 14:45 e, in base alla trama, ne vedremo delle belle tra Sanem e Polen, in una guerra per la conquista del bel Can senza esclusione di colpi. Nihat, Mevkibe e Ayan, cacciano Osman dalla cucina: invece di preparere il catering deve riposare, visto che è diventato l'attore protgonista dello spot, come mostra la clip con le anticipazioni dell'episodio ... Leggi su movieplayer

POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 21 luglio: la rabbia di Polen - cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno trama 21 luglio 2020: è guerra tra Sanem e Polen - AngelaRiga : RT @Mirellacaporal1: Can e Sanem Ask ? #DayDreamer Le ali del sogno #CanYaman #DemetÖzdemir - BettaSimone : RT @Mirellacaporal1: Can e Sanem Ask ? #DayDreamer Le ali del sogno #CanYaman #DemetÖzdemir - BettaSimone : RT @Mirellacaporal1: Tra poco nuovo episodio #DayDreamer Le ali del sogno #CanYaman #DemetÖzdemir ?? -