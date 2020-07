Conte contro la stampa: "Premeditazione nei nostri confronti" (Di lunedì 20 luglio 2020) Antonio Conte contro la stampa: "Premeditazione nei nostri confronti". Al tecnico nerazzurro non vanno giù presunte disparità di giudizi tra l'Inter e le altre squadre nonostante i risultati. Leggi su feedpress.me

CarloCalenda : Perché @Azione_it è con #Conte e con l’Europa delle Istituzioni contro quella delle Nazioni. - lorepregliasco : (Un anno fa Conte contro Rutte sarebbe stato il populista-sovranista contro l'europeista) #euco - petergomezblog : #Recoveryfund, terzo giorno di trattative. Orban: “Rutte responsabile del caos, se intesa salta è colpa sua”. Conte… - pap1pap : @fabbricainter @matt_2994 E come sanchez... È entrato con i 2 mediani fottuti, la squadra lunghissima e roma in sup… - morfurio : RT @raffaelecaru: Benvenuto all'Inter #Conte. Torti arbitrali, calendario ad minchiam, media contro. Questa è l'Inter. Vincere insieme sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte contro

Paulo Fonseca non ha dubbi: «Abbiamo perso due punti, perché abbiamo fatto una bellissima partita. L’Inter non ha creato situazioni per fare gol, ma solo calci da fermo. Questo è il calcio però. Sono ...L'ex allenatore di Juventus e Chelsea ha puntato il dito anche contro i dirigenti e la società dell'Inter, colpevoli secondo Conte di non essere molto attenti su alcune dinamiche che riguardano il ...