Con EMUI 11 la tecnologia distributiva, cos’è e come funzionerà (Di lunedì 20 luglio 2020) Iniziamo a conoscere meglio EMUI 11. Il suo lancio, come preannunciato anche dal presidente della divisione Business Software Huawei Consumer Wang Chenglu avverrà entro la fine del terzo trimestre. In pratica prima degli ultimi giorni di settembre ne dovremmo conoscere ogni dettaglio ma la relativa distribuzione dovrebbe poi concretizzarsi solo con il quarto trimestre di questo 2020. La cosiddetta tecnologia distributiva dovrebbe essere proprio il punto cardine della prossime esperienza software, migliorando le prestazioni di app e pure di altre funzioni. Capiamo tuttavia in quali aspetti l'uso quotidiano del telefono potrebbe cambiare. Alcune app in particolare funzioneranno sfruttando proprio la tecnologia distribuita con EMUI 11. Primo esempio pratico con le ... Leggi su optimagazine

