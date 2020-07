Cerreto Sannita, all’istituto “Luigi Sodo” parte l’indirizzo di studi in Liceo Scientifico – Scienze Applicate (Di lunedì 20 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Si è appena concluso l’anno scolastico 2019/2020, caratterizzato negli ultimi 4 mesi dalla Didattica a Distanza. Il Liceo Classico “Luigi Sodo” di Cerreto Sannita si è distinto per il servizio reso all’utenza e al territorio, assicurando una continuità di alto profilo formativo agli studenti che, tra piattaforme, sito web e social, quotidianamente hanno vissuto il tempo sospeso dell’emergenza covid-19, con un costante e produttivo impegno nello studio. La prova di un’offerta formativa valida che ha saputo coniugare, da una parte il diritto all’Istruzione e dall’altro sostenere il ritmo delle non facili azioni didattiche a distanza, è stato evidente dagli esiti degli Esami di Stato: 2 ... Leggi su anteprima24

infocampania : CERRETO SANNITA - LA FESTA DEI GIOVANI DELL'AZIONE CATTOLICA SI TERRA' SUL WEB - Jammasrl : Furto in tabaccheria a Cerreto Sannita (BN), due indagati. Nel colpo rubati anche gratta e vinci - Roma_sprint : Una gita nell'amena #Cerreto #Sannita, in provincia di #Benevento, in #Campania. Una bella domenica con tanto di me… -