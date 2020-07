CD Projekt RED in un imperdibile tour virtuale su Google Maps (Di lunedì 20 luglio 2020) Se siete curiosi di scoprire lo studio dietro The Witcher 3 e l'attesissimo Cyberpunk 2077, ora avrete la possibilità fare un tour virtuale all'interno degli uffici di CD Projekt Red usando Google Maps.Esatto, avete letto bene! Con Google Maps Street View, potrete visitare virtualmente gli uffici di CD Projekt Red a Varsavia, Polonia. Usando il mouse e i tasti freccia, sarete in grado di entrare nel cuore di uno degli studi più amati dai fan.Le pareti della reception sono adornate con vari premi vinti e sono presenti moltissimi oggetti con il marchio CD Projekt Red. Una serie di schermi visualizza immagini di The Witcher, mentre nei corridoi sono visibili sale riunioni, aree di sviluppo e altro.Leggi altro... Leggi su eurogamer

