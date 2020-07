Bordoni: salvaguardare Centro Carni contro ogni speculazione (Di lunedì 20 luglio 2020) Roma – “salvaguardare il Centro Carni contro ogni speculazione. Roma deve mantenere un Centro Pubblico di macellazione, trasformazione e distribuzione della carne, e se il Comune non da’ alternative bisogna dare il massimo sostegno alla realta’ gia’ esistente e pienamente funzionante ma che, da troppo tempo, si sta tentando di screditare. Ci tengo a sottolineare che, quando a livello internazionale proprio nei macelli di tutta Europa sono esplosi pericolosi focolai , ad oggi il Centro Carni vanta zero episodi di contagi da Covid-19 al suo interno.” “Un dato da non sottovalutare a comprova dell’altissima qualita’ del Centro e dell’impegno portato avanti dai suoi ... Leggi su romadailynews

