Al via la maratona fiscale di luglio: ecco quali sono le prime scadenze (Di lunedì 20 luglio 2020) Due date “calde” per i contribuenti saranno poi a fine mese il 30 e il 31. I sindacati dei commercialisti preparano una protesta per il mancato differimento Leggi su ilsole24ore

massimobrugnone : RT @andreafin8: Al via la maratona #fiscale di luglio: ecco quali sono le prime #scadenze #fisco #dichiarazioni #commercialisti @sole24or… - lavietlamour : Amica è andata via adesso quindi ora farò maratona della s3 di dark - alessiomiovici : RT @IICBelgrado: ITALIA IN SCENA ON LINE: DOMANI L’IIC DI BELGRADO PROPONE LO SPETTACOLO 'MARATONA DI NEW YORK' (via @AiseStampa) https://t… - IICBelgrado : ITALIA IN SCENA ON LINE: DOMANI L’IIC DI BELGRADO PROPONE LO SPETTACOLO 'MARATONA DI NEW YORK' (via @AiseStampa) - panchopigna : #italia #corruption #economy vs #humanbeings Fisco, al via la maratona di scadenze. Polemiche per il mancato rinvio… -