Udinese, Gotti: "Sconfitta amara, ma usciamo a testa alta" (Di domenica 19 luglio 2020) NAPOLI - Luca Gotti , tecnico dell' Udinese , ha analizzat in conferenza stampa il ko di Napoli : " Ospina ha fatto una parata fantastica su Lasagna . Poi c'è mancata fortuna sull'occasione di De Paul ... Leggi su corrieredellosport

sportface2016 : #NapoliUdinese 2-1, le parole di Luca #Gotti - sportli26181512 : #Udinese, Gotti: 'Sconfitta amara, ma usciamo a testa alta': Il tecnico friulano: 'Lecce ko? Continuo a pensare che… - Mediagol : #Napoli-#Udinese, #Gotti: “Rammaricato per questo ko. Salvezza? Vietato fare calcoli, testa alle prossime gare” - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: QUI UDINESE - Gotti in conferenza: 'Nulla da rimproverare alla squadra. Salvezza? Non possiamo dirci ancora sereni' http… - Udinese_1896 : #Gotti: 'È un finale che lascia amarezza' L'allenatore bianconero ha parlato nel post-partita di #NapoliUdinese ??… -