Traffico Roma del 19-07-2020 ore 11:30 (Di domenica 19 luglio 2020) Luceverde Roma ancora una buona domenica Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi Traffico intenso sulle principali direttrici che conducono verso il litorale in particolare code sull’Aurelia Torre in pietra-palidoro verso Ladispoli attesi anche all’uscita di maccarese-fregene sull’a12 Roma-civitavecchia e a seguire code su Viale rospigliosi fino a Maccarese code sulla litoranea Tor Paterno e Torvaianica e poi rallentamenti sulla Pontina all’altezza di Castel di Decima Per quanto riguarda il trasporto pubblico è tornata regolare la circolazione sulla linea B della metropolitana in precedenza rallentata per una treno guasto per lavori di manutenzione sulla ferrovia regionale Roma Lido a partire dalle 21:30 di questa sera circolazione interrotta tra Acilia e Colombo In ... Leggi su romadailynews

virginiaraggi : A Roma continua il programma #StradeNuove. Oggi siamo nella periferia sud est, in via Appia Pignatelli. Si tratta d… - LuceverdeRoma : ??????#Roma #traffico - via Litoranea code a tratti tra Lido di Castel Fusano e Marina di Ardea direzione >< #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 19-07-2020 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2020 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - muoversintoscan : ???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra #Firenze #Scandicci e #Firenze #Impruneta #viabiliTOS #viabiliFI -