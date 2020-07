Serve un grande piano per la Sanità e bisogna parlare del Mes, dice Speranza (Di domenica 19 luglio 2020) AGI - "Sto lavorando a un grande piano di investimenti per il sistema sanitario nazionale. E' giusto discutere in Parlamento sul Mes senza battaglie ideologiche. Se possono arrivare ingenti risorse a un basso tasso di interesse sarebbe un peccato sprecare questa occasione". Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervistato dal 'Messaggero'. Secondo Speranza, "sono cinque le tracce fondamentali: rafforzamento della sanità del territorio, ricerca e nuove tecnologie, ambiente e salute, sanità digitale e attrattività degli investimenti dell'industria farmaceutica". Il ministro pone anche il tema del divario Nord-Sud: "Il Sud è quello che ha pagato di più la lunga stagione dei tagli alla spesa sanitaria. Oggi occorre voltare pagina", afferma ... Leggi su agi

DarioGennari : @GiuseppeConteIT 19 luglio 1992,giorno che ha lasciato una ferita che mai potrà essere - 1205fiorella : RT @NestSilvia: @PoliticaPerJedi @SenatoriPD @Deputatipd @pdnetwork Certo se nonostante tutte le cazzate non li mollate, non fate mancare i… - simonavitelli60 : RT @NestSilvia: Certo se nonostante tutte le cazzate non li mollate, non fate mancare il voto, quelli guardano i sondaggi e pensano di anda… - h2oroberto : RT @NestSilvia: Certo se nonostante tutte le cazzate non li mollate, non fate mancare il voto, quelli guardano i sondaggi e pensano di anda… - carlo_masera : RT @NestSilvia: Certo se nonostante tutte le cazzate non li mollate, non fate mancare il voto, quelli guardano i sondaggi e pensano di anda… -

Ultime Notizie dalla rete : Serve grande Il Messaggero: "Roma, con l'Inter serve una notte da grande" TUTTO mercato WEB (VIDEO) Topi in via Domenico Cirillo e disagi per i cittadini. Appello al Comune: "Serve intervento"

Ratti in via Domenico Cirillo e i residenti si appellano alla Redazione di Castelvetranonews.it per rendere di pubblico dominio ill disagio . "La sera, quando ormai non c' è piu traffico e tutti hanno ...

Dai blog ai meme e i tweet Il grande archivio del web

L' edizione princeps di Moby Dick e una serie di autorevoli blog di cucina. I meme più cliccati e la bibbia, nella sacra - e sacrale - prima edizione a stampa dei fratelli Gutenberg. E ancora il gusto ...

Ratti in via Domenico Cirillo e i residenti si appellano alla Redazione di Castelvetranonews.it per rendere di pubblico dominio ill disagio . "La sera, quando ormai non c' è piu traffico e tutti hanno ...L' edizione princeps di Moby Dick e una serie di autorevoli blog di cucina. I meme più cliccati e la bibbia, nella sacra - e sacrale - prima edizione a stampa dei fratelli Gutenberg. E ancora il gusto ...