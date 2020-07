Scuola, Azzolina Scrive su Facebook: La Data è Chiara da Tempo (Di domenica 19 luglio 2020) “La Data è Chiara da Tempo. Le risorse ci sono e sono importanti”. Questo quanto pubblicato dalla Ministra Azzolina con un post su Facebook. Azzolina, che ha partecipato il 18 luglio ad un tavolo della Regione Piemonte per discutere sulla riapertura della Scuola, riporta su Facebook: “il 14 settembre la Scuola riapre e riapre per tutti”. “La riapertura della Scuola coinvolge in primis il ministero dell’Istruzione, ma anche l’intera comunità educante e tutto il Paese. Dobbiamo ricordarlo sempre. La riapertura è una sfida che o si vince tutti insieme o si perde tutti insieme. Dunque ognuno deve fare la propria parte” continua la ... Leggi su youreduaction

