Roma-Inter, Marotta: “Non chiederemo Zaniolo ai giallorossi” (Di domenica 19 luglio 2020) “Zaniolo è un giocatore importante e uno dei giovani più Interessanti. Ma non abbiamo mai approcciato con la dirigenza della Roma e probabilmente non lo faremo”. Queste le dichiarazioni di Beppe Marotta nel pre partita di Roma-Inter a proposito di Nicolò Zaniolo, giocatore dei giallorossi e accostato ai nerazzurri per la prossima sessione di mercato. La trentaquattresima giornata di Serie A offre alla formazione di Conte l’opportunità in caso di vittoria all’Olimpico di portarsi a -3 dalla Juventus: “Mancano cinque partite – ha spiegato Marotta ai microfoni di Sky Sport – Per fare un bilancio c’è tempo ma una prima valutazione è positiva. Non solo per il riscontro ... Leggi su sportface

