Parma Sampdoria streaming e tv: dove vedere la partita della Serie A (Di domenica 19 luglio 2020) Parma Sampdoria streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A Parma Sampdoria streaming TV – Oggi pomeriggio, domenica 19 luglio 2020, alle ore 17,15 Parma e Sampdoria scendono in campo allo stadio Tardini di Parma (a porte chiuse quindi senza tifosi, vista l’emergenza Coronavirus), partita valida per la 34esima giornata della Serie A 2019-2020. dove vedere Parma Sampdoria in tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la ... Leggi su tpi

