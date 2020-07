Parma-Sampdoria ribaltone incredibile al Tardini: da 0-2 a 2-3 (Di domenica 19 luglio 2020) Parma e Sampdoria aprono il programma domenicale della 34esima giornata di Serie A con la sfida delle ore 17.15. I ducali vengono dalla sconfitta di Milano per mano dei rossoneri, da cui si sono... Leggi su ilmattino

Gazzetta_it : Gol! Parma - Sampdoria 2-3, rete di Bonazzoli F. (SAM) - Sport_Mediaset : #SerieA, #ParmaSampdoria 2-3: rimonta-show nella ripresa, #Ranieri vede la salvezza. #SportMediaset - Snake90Inter : RT @INTER291103: Al 92’ di Parma-Sampdoria dal prato del Tardini si alza un grido: «Ooooh, hai rotto il cazzo anche tu eh!» - romanewseu : #SerieA, la Sampdoria completa la rimonta con Bonazzoli: 2-3 contro il Parma di D’Aversa #RomanewsEU #ParmaSamp… - football2035 : Parma-Sampdoria 2-3 -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Sampdoria

Depaoli 5 – Soffre l’atletismo dei giocatori del Parma, non riuscendo di conseguenza mai a farsi ... (Dal 45' Bonazzoli 7 – La Sampdoria cambia faccia in attacco col suo ingresso. Vivace, forte del ...La Sampdoria continua a vincere e lo fa anche a Parma, ribaltando una partita incredibile e in cui i ducali erano in vantaggio di due reti all'intervallo. Poi la rimonta che vale una salvezza ormai in ...