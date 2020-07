“Non possiamo crescerlo”: a Bari bimbo abbandonato in Chiesa (Di domenica 19 luglio 2020) BARI – “Quando è squillato il telefonino alle 8.15 di stamattina il cuore mi è arrivato in gola perché sapevo bene il significato di quel suono…”. Don Antonio Ruccia è il parroco della chiesa di San Giovanni Battista, nel quartiere Poggiofranco di Bari e alla Dire rivela l’emozione provata nel trovare all’interno della culla termica della chiesa un neonato. Leggi su dire

