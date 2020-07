Napoli-Udinese, Milik entra e segna: ecco il gol dell’1-1 (VIDEO) (Di domenica 19 luglio 2020) Milik entra e segna. Nel match tra Napoli e Udinese, valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, il polacco sostituisce Mertens infortunato e al primo pallone toccato ribadisce la palla in rete battendo Musso e rimettendo la partita in parità. Da segnalare l’assist di Fabian Ruiz. Leggi su sportface

CalcioWeb : Infortunio #Mertens, l'attaccante del Napoli out contro l'Udinese - - notiziefresche : DIRETTA NAPOLI UDINESE Streaming Live No Rojadirecta, dove vederla in Video Gratis Oggi - sportface2016 : #NapoliUdinese, il VIDEO del GOL di #Milik - Etzi2891 : RT @delinquentweet: Don Rodrigo de Paul, Udinese avanti a Napoli #NapoliUdinese - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Napoli-Udinese, Milik entra al posto di Mertens e riporta il risultato… -