Lo studio della Federico II: “Il Covid-19 non si trasmette per via uro-genitale“ (Di domenica 19 luglio 2020) Importante scoperta dell’Azienda ospedaliera Federico II di Napoli. Secondo uno studio condotto e coordinato dalla direttrice dell’Unità operativa complessa di Dermatologia, Gabriella Fabbrocini, in collaborazione con le Uoc di Urologia e Malattie infettive, il Covid-19 non si trasmetterebbe per via uro-genitale. Tracce dell’RNA del virus sono state trovate in vari organi del nostro corpo, dai … L'articolo Lo studio della Federico II: “Il Covid-19 non si trasmette per via uro-genitale“ Leggi su dailynews24

sole24ore : Secondo il presidente dell'Iran, Hassan Rohani che ha citato uno studio del Ministero della Salute, si teme che i c… - borghi_claudio : Studio ZEW sugli acquisti della BCE Fine delle sciocchezze sugli spread della Spagna o della Grecia e su quanto ci… - SuperQuarkRai : Torna Superquark e torna la rubrica 'Dietro le quinte della storia': il professor Alessandro Barbero anticipa i tem… - XcorsiEvolutivi : Neuroscienze, individuato un nuovo meccanismo responsabile della morte dei neuroni. Studio italiano ha messo in lu… - Karma_Frida : RT @anubi_matt: Dopo quasi 20 anni di studio e lavoro sul web scopro che basta scrivere qualche tweet per diventare ESPERTONI della comunic… -