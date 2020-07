Le ragazze insultate sulla pagina della senatrice leghista e la manifestazione di solidarietà a Codogno (Di domenica 19 luglio 2020) Arianna e Alessandra, 18 e 22 anni, sorelle di Codogno, il 28 giugno scorso erano scese in piazza per contestare Matteo Salvini. Sono state coperte di insulti sulla pagina facebook della senatrice della Lega Roberta Ferrero. Era finita nel mirino anche la madre, Antonia Rizzi, dirigente scolastica di un istituto professionale nella città «ex zona rossa». E ieri 200 persone sono scese in piazza per sostenerle. Racconta il Corriere della Sera di Milano: «Abbiamo denunciato tutto ai carabinieri — racconta Alessandra —: è stato un lavoro immane isolare, raccogliere e stampare uno per uno tutti i commenti volgari». Ottocento «post» sono nelle mani della Polizia Postale per il controllo degli ... Leggi su nextquotidiano

Codogno, in strada contro le discriminazioni

Codogno (Lodi), 19 luglio 2020 - A sorpresa ieri mattina , davanti al municipio di Codogno, al presidio organizzato dal “Lodigiano contro le discriminazioni“ sono arrivate anche la madre e una delle r ...

flash mob contro legge omotransobia 5

La battaglia sulla legge sull'omotransfobia si combatte dentro e fuori dal Parlamento sulla pelle di ragazzi e di ragazze come Anna e Alessia (i nomi sono di fantasia), insultate e aggredite in piazza ...

